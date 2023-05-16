الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى 15 مايو النموذجى ويشيد بانتظام سير العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أشاد د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتزام العاملين وانتظام سير العمل بكل أقسام مستشفى 15 مايو النموذجي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء للمستشفى، وعدد من المنشآت الصحية لتفقد العمل بها على أرض الواقع، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال الجولة عددًا من أقسام المستشفى (الطوارئ والاستقبال، غرف الكشف، معامل وبنك الدم)، فضلًا عن الجناح المتكامل للأشعة بالمستشفى، للتأكد من تواجد فنيي الأشعة وتواجد الاستشاريين بصفة دورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.

ولفت "عبدالغفار" إلى مراجعة الوزير جداول "النوبتجيات" الخاصة بالفرق الطبية من العاملين بالمستشفى للتأكد من تواجدهم وانتظام سير العمل، مؤكدًا الحرص على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.

أضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الغسيل الكلوي ومتابعة معدل تردداته، فضلًا عن تفقد قسم العيادات الخارجية، وآليات العمل به، مؤكدًا العمل يوميًا حتى الانتهاء من تقديم الخدمات اللازمة لجميع المرضى من المترددين على العيادات، كما تابع الوزير آليات التعاون مع منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما يضمن توفير كل الخدمات الطبية اللازمة المرضى.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفى 15 مايو النموذجي جولة تفقدية مفاجئة الدكتور حسام عبدالغفار

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