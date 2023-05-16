خبير يشيد بقرارات "الأعلى للاستثمار" لجذب الاستثمار الأجنبي

قال الخبير الاقتصادي د.عبدالنبي عبدالمطلب إن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خطوة حقيقية لتمهيد الأرض لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بكافة أشكاله سواء كان عربيًا أو اجنبيًا، معتقدًا ان هذه القرارات التي صدرت عن المجلس هي بمثابة الرؤية للعملية الاستثمارية التي ستلتزم بها مصر خلال المرحلة القادمة.

واضاف عبدالمطلب في تصريح خاص للدستور أن جزء كبير من القرارات بمثابة خطة عمل تتضمن رفع معدلات الاستثمار الى 30% من الناتج المحلي الاجمالي، وجذب الاستثمار وهذه كانت احد اهم البنود الموجودة في استراتيجية مصر 2030، كما أن القرارات مهمة لتعديل التشريعات بما يضمن منع الازدواج الضريبي بما يضمن تقليل الرسوم والضرائب المفروضة على قرارات تأسيس الشركات.

وتابع الخبير الاقتصادي أن القرارات ستعمل ايضًا على ازالة كافة العقبات امام اتاحة الاراضي المطلوبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن كان هناك توجيهات تقليل الفترة الزمنية للحصول على الموافقة من 30 يوم عمل إلى 10 أيام فقط، مؤكدًا أن هذا تقدم كبير جدًا، متمنيًا أن يتم هذه التوجيهات في موضع التنفيذ وأن يكون هناك سرعة تعديل التشريعات التي تعترض نمو الانتاج بشكل عام وجذب الاستثمار المباشر سواء كان محليا أو عربيًا او اجنبيا.

أشار إلى أن جزء مهم من قرارات اليوم منح حوافز سواء للمستثمرين المحلين أو الاجانب أو للمطورين الصناعيين أو لكافة وحدات الانتاج بدءا من التصنيع وحتى التغليف، كما ستشجع زيادة الانتاج وهو مهم جدا، لافتًا ان التحديات الاقتصادية سببها يرجع الى عدم اعطاء الفرصة الى زيادة الانتاج.