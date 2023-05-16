الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أولياء الأمور:‏ البرنامج الصيفي‏ للأطفال بالمساجد ينمي ملكة تفكيرهم بطريقة إبداعية

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج الصيفي

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي، اليوم الثلاثاء، وسط إقبال كبير وتفاعل مع أنشطة البرنامج الصيفي بالمساجد.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي ينمي ملكة تفكير الأطفال بطريقة إبداعية، وينمي القيم الإيجابية للتعامل مع الآخرين، ويحول الفكر إلى عمل جميل يبرز أبهى الصور الإيجابية لدى النشء، ويعزز قيم الاعتماد على الذات والثقة بالنفس.

 يأتي ذلك، في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية.

جدير بالذكر أن البرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

البرنامج الصيفي أنشطة البرنامج الصيفي رحلات ترفيهية ‏وتثقيفية اكتشاف المواهب ‏في مجالات الابتهال الديني

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