الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار حنفى جبالى يلتقى رئيس جمهورية أذربيجان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان.

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة والمستويات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية الراسخة، والذي تُوج بالزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان مؤخراً، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع أذربيجان في كافة المجالات.

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من جانبه، أعرب إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان عن بالغ تقديره للعلاقات التي تربط أذربيجان بمصر، مؤكداً تقديره للزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤخراً إلى أذربيجان، والتي أعطت دفعة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جمهورية أذربيجان الدكتور حنفي جبالي رئيس جمهورية المستشار الدكتور حنفي جبالي المستويات

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