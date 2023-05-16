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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحوار الوطني..

سمير صبري: السياحة في مصر بيئة خصبة.. ويجب الاستثمار في العنصر البشري

الدكتور سمير صبرى
الدكتور سمير صبرى

أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطنى، على أهمية الاستثمار في قطاع السياحة، وخاصة في قطاعات الفندقة والمنشآت السياحية والتعاون مع شركات المقاولات والاستثمار في مجال النقل السياحي بكل أشكاله.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، وذلك برئاسة نورا علي مقرر لجنة السياحة وأماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، على السياحة في مصر بيئة خصبة، وكل المقومات قائمة، ولكن لا بد من تسهيلات في هذا القطاع وخاصة للشركات الدولية عابرة للحدود، مع ضرورة الاستثمار في العنصر البشري.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

الدكتور سمير صبري لجنة الاستثمار الاستثمار الجلسة النقاشية المحور الاقتصادي التحفيز الاستثماري

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