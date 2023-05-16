الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض الروبوتات والنظم الذكية المبتكرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، معرض الروبوتات والنظم الذكية المبتكرة المقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأسبوع الثقافي البيئي العاشر للجامعة، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمقام، تحت شعار "المستقبل الأخضر... والتحول نحو جامعة صديقة للبيئة".

وحرص رئيس الجامعة على تفقد جميع المشروعات المقدمة في المعرض والاستماع لكل فريق عمل على حدة، معربا عن أمله في أن يتحقق كل مشروع على أرض الواقع ويجني ثماره المجتمع الخارجي.

وقال القاصد إن المعرض يضم العديد من الأفكار المبتكرة التي تسهم في التحول إلى الأنظمة الذكية ومسايرة التطور التكنولوجي والذي يشهده العالم الآن ويحقق خطة الدولة وتوجهاتها في الرقمنة والتحكم عن بعد، مشيرا إلى أن ما يميز الدول المتقدمة عن النامية هو تطبيقات الأنظمة الذكية المعتمدة على أدوات التكنولوجيا بالفعل.

وأكد أن مصر بقيادتها وتوجهاتها تخطو خطا سريعة وقوية نحو توطين واستخدام التكنولوجيا والنظم الذكية وتطبيقاتها والمضي قدما للتحول إلى الحكومة الإلكترونية على السواء.

ضم المعرض عشرة مشاريع من أهمها مشروع جرين إيجيبت والذي يهدف إلي تدوير المخلفات والآخر ابليكيشن وأدوات لمساعدة المكفوفين بطريقة ذكية والثالث مشروع الجراج الذكي وآخر عن الإدارة الذكية للطرق والمنازل والإنارة الذكية عن طريق الإحساسات وباستخدام الطاقة الشمسية ومشروع الروبوت كيدز والساعة الذكية لحماية الأطفال ومتابعتهم من قبل أولياء الأمور والمدرسين قدم المشاريع طلاب وطالبات كليتي الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

وحضر الافتتاح عددا كبيرا من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة

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