إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لوضع القوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة

قرر المجلس الأعلى للاستثمار، خلال جلسته المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الوحدة تختص أيضا بتلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.