“الأعلى للاستثمار” يوافق على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية

وافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.

وقال في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع: فيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.