الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حزب "الدستور": فنادق الدولة بحاجة إلى التطوير وإعادة التسويق

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد معتز على، ممثل حزب "الدستور"، ضرورة تطوير الفنادق المملوكة للدولة وإعادة تسويقها بشكل صحيح، مع ضرورة تنظيم معارض في مصر للترويج للسياحة.

وقال ممثل حزب الدستور، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة، "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي حملت عنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، إنه لا بد من اعفاء المناطق المستهدفة، وخاصة سيوة التي تحتاج لإنشاء مطار خاص بها، كما أن هناك مدنا يمكن وضعها على الخريطة السياحية، ولكن البنية التحتية الخاصة بها لا تصلح للاستخدام.

كما شدد على ضرورة تطوير شركات السياحة الحكومية، بجانب تطوير النقل النهري، وفتح التراخيص للفنادق العائمة وإعادة تقييم الشركات السياحية القائمة بالفعل.

وانطلقت الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

معتز على حزب الدستور الفنادق المملوكة المحور الاقتصادي التحفيز الاستثماري

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