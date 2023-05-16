الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الأعلى للاستثمار": تحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس اليوم

قرر المجلس الأعلى للاستثمار فى جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس السيسي، تحديد مدى زمني محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل.

وقال المجلس، في بيان، إنه في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يعمم على كل الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس.

وأوضح المجلس أن ذلك يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

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