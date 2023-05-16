الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود فؤاد: التحالف الوطني حقق التكامل في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وصل لدرجة من التكامل فى  تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا، خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، والتى جاءت بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله".

وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم، ميزانية جمعية الأورمان تبلغ  1.7 مليار جنيه سنويا، وقبل التحالف الوطنى كانت الجمعيات تعمل منفردة، وهناك بعض الأسر كانت تأخد مساعدات من 5 جمعيات فى نفس الوقت فى حين أن هناك أسر لا تستطيع الحصول على المساعدات لانها لا تمتلك آليات للوصول للجمعيات الخيرية، قبل أن يتدخل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ويُخضع الجمعيات تحت مظلة واحدة.

وأشار  فؤاد، إلى أن المجتمع المدنى يتحمل 30% من الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية ، كما أن المجتمع المدنى ضلع من أضلاع التنمية الأساسية.

محمود فؤاد مؤسسة شفاء الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الخدمات الجلسة النقاشية الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل لجنة القوى العاملة بـ "النواب" لتفقد مصنع الغزل والنسيج

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

"الأعلى للاستثمار" يكلف "العدل" بـ3 توجيهات مهمة لحل مشاكل المستثمرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"