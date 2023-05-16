محمود فؤاد: التحالف الوطني حقق التكامل في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وصل لدرجة من التكامل فى تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا، خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، والتى جاءت بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله".

وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم، ميزانية جمعية الأورمان تبلغ 1.7 مليار جنيه سنويا، وقبل التحالف الوطنى كانت الجمعيات تعمل منفردة، وهناك بعض الأسر كانت تأخد مساعدات من 5 جمعيات فى نفس الوقت فى حين أن هناك أسر لا تستطيع الحصول على المساعدات لانها لا تمتلك آليات للوصول للجمعيات الخيرية، قبل أن يتدخل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ويُخضع الجمعيات تحت مظلة واحدة.

وأشار فؤاد، إلى أن المجتمع المدنى يتحمل 30% من الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية ، كما أن المجتمع المدنى ضلع من أضلاع التنمية الأساسية.