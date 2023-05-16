الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بطالبات كلية التمريض خلال تفقده امتحان القرآن الكريم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لجان الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم بمقر كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة اللجان، وجلس متابعًا لسير الامتحانات، مشيدا بمستوى طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر، مؤكدًا أنهن بحق السواعد اليمنى للجيش الأبيض وخير سفيرات للأزهر الشريف.

وتابع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة مستوى طالبات الكلية، مثمنًا أداءهم المشرف والمتميز خلال أداء الامتحانات.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عبد القوي المشرف على المواد الإسلامية بكلية التمريض، وسعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، وفايزة سعودي، مديرة الكلية، وابتسام زيدان، مسئول الأنشطة الطلابية بالكلية.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ي جامعة الأزهر بالقاهرة كلية التمريض جامعة الأزهر

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