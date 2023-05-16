الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد الطيبي: الاستثمار السياحى عالى التكلفة ويجب الاهتمام به

أحمد الطيبي
أحمد الطيبي

قال أحمد الطيبي، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الاستثمار في مجال السياحي بصفة عامة، المستثمر له حرية الاستثمار في أي دولة، ومصر جاهزة لاستقبال الاستثمار سواء داخليًا أو خارجيًا، لما لدنيا من موقع، واستقرار الأمني، وغيره.

وتابع أن الاستثمارات هذه الأيام عالية التكلفة، ونحتاج لتحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر، وما حدث في شرم الشيخ مثال يحتذي به، ويجب أن نفعل ذلك في أكثر من مكان.

وأكد أن الأراضي الموجودة تحت الهيئة المختصة لطرح الأيادي لا يجب فقط وضعها للاسثمار، ولكن توجد كذلك وجهات ترفيهية، ويجب أن يكون هناك عمق في الاستثمارات، مثل إقامة كبار السن، التي أصبحت ذات تكلفة عالية في مصر كلها.

وتابع: المستثمر يريد أن يضمن التدفق السياحي مثل الطيران، ومصر تحتاج لمزيد من المطارات ذات التكلفة المنخفضة لنضمن استمرار التدفق، ويمكن أن ندعو للاستثمار في سياحة اليخوت.

جاء ذلك خلال جلسات لجنة السياحة بالحوار الوطني في لبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

أحمد الطيب حزب مستقبل وطن الاستثمار حرية الاستثمار شرم الشيخ التدفق السياحي

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

الرئيس السيسى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

إنقاذ 9 طالبات عَلقن في أسانسير عقار بطنطا عدة ساعات

«فرسان الإرادة».. جامعة برج العرب تنظم احتفالية لتكريم أبطال العالم من ذوي الهمم

محافظ المنوفية يتابع بدء توصيل الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"