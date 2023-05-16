أحمد الطيبي: الاستثمار السياحى عالى التكلفة ويجب الاهتمام به

قال أحمد الطيبي، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الاستثمار في مجال السياحي بصفة عامة، المستثمر له حرية الاستثمار في أي دولة، ومصر جاهزة لاستقبال الاستثمار سواء داخليًا أو خارجيًا، لما لدنيا من موقع، واستقرار الأمني، وغيره.

وتابع أن الاستثمارات هذه الأيام عالية التكلفة، ونحتاج لتحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر، وما حدث في شرم الشيخ مثال يحتذي به، ويجب أن نفعل ذلك في أكثر من مكان.

وأكد أن الأراضي الموجودة تحت الهيئة المختصة لطرح الأيادي لا يجب فقط وضعها للاسثمار، ولكن توجد كذلك وجهات ترفيهية، ويجب أن يكون هناك عمق في الاستثمارات، مثل إقامة كبار السن، التي أصبحت ذات تكلفة عالية في مصر كلها.

وتابع: المستثمر يريد أن يضمن التدفق السياحي مثل الطيران، ومصر تحتاج لمزيد من المطارات ذات التكلفة المنخفضة لنضمن استمرار التدفق، ويمكن أن ندعو للاستثمار في سياحة اليخوت.

جاء ذلك خلال جلسات لجنة السياحة بالحوار الوطني في لبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.