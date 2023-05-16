الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مونيكا وليم: مصر شهدت انطلاق مبادرات كثيرة على مستوى الحماية الاجتماعية

مونيكا وليم
مونيكا وليم

قالت مونيكا وليم ممثل التيار الإصلاحي، إن الدستور المصري به العديد من النصوص التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية باختلاف أشكالها وهي من أبرز نقاط القوة فى مصر، مشيرة إلى أن مصر شهدت انطلاق مبادرات كثيرة على مستوى الحماية الاجتماعية لكن بعضها تآكلت ثماره، إما لعدم استمراريتها، أو حدوث موجات تضخم. 

وأضافت خلال مشاركتها بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية، تحت عنوان" برامج الحماية الإجتماعية و الوضع الراهن والتطورات الجديدة'، أن لدينا جهود كثيرة لكن مفتتة، ونحتاج العمل عليها تحت مظلة واحدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وطالبت بضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات المهمشة أو الفئات الأكثر فقرا، لأنه ليس هناك معيار ثابت يمكن السير عليه، فى ظل ما يحدث من تضخم، وتوقعات تضاعف العدد الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الموازنة الحالية للدولة زادت فيها من برامج الحماية الإجتماعية، لكنها تحتاج إن تقوم على فكرة البرامج والأداء.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

مونيكا وليم التيار الإصلاحي الدستور المصري العدالة الإجتماعية الحوار الوطنى

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