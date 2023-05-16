الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالوادي الجديد

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى طفل مصرعه في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام وحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمنى من إدارة شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى في حادث مروري بالداخلة، وتبين تصادم دراجة نارية في سيارة بقرية "غرب الموهوب" بمركز الداخلة أسفر عن مصرع محمد نصر درديري، 13 سنة، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، حرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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