مؤتمر جوارديولا: تعلمنا من التجارب السابقة.. وأتمنى أن يتأهل الفريق الذي يستحق

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، صعوبة المواجهة التي تجمعه مع ريال مدريد الإسباني غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي اليوم: “نحن نعرف انتقالاتهم وكيف يلعبون، نعرف جودتهم، نحن نلعب ضد ريال مدريد في نصف دوري أبطال أوروبا، وهم أقوى الخصوم إنه تحدٍ كبير وسنذهب لتقديم أفضل ما لدينا، علينا أن نلعب بشكل أفضل من ريال مدريد علينا أن نؤدي بشكل جيد، وليس فقط الرغبة لقد تعلمنا من التجارب السابقة”.

وأضاف: “لسنا أغبياء لمعرفة مدى أهمية مباراة الغد. ربما الأهم منذ أن كنت هنا أقول للاعبين، عليكم أن تعيشوها واستمتعوا باللحظة، كم نحن محظوظون بتواجدنا بإستمرار في التصفيات النهائية، الأمور بأيدينا وستعتمد علينا، ولا يتعين علينا القيام بشيء استثنائي”.

وتابع: “أعلم أن الجماهير ستدعمنا وسيكونون قريبين منا غدًا، سيكونون معنا طوال الوقت سنلعب مباراة 11 ضد 11، في اللحظات السيئة خلال المباراة، سيكونون معنا لدي فكرة أن أفعل شيئًا مختلفًا غدًا، فقط ليكون الفريق أكثر مرونة في الهجوم”.

وأكمل: “لقد فزنا بجميع الألقاب ما عدا هذه البطولة نحن نريدها إنه حلم تحقق عندما تأتي إلى هذه اللحظة، لا أحد يضمن في المستقبل أننا سنكون هنا بمجرد أن نكون في نصف النهائي، عليك أن تقدم أفضل ما لديك، علينا أن نحاول أن نسعى لتحقيق ذلك، أن نكون معًا في اللحظات السيئة”.

وأتم: “لا أريد الحظ غدًا أريد الفريق الذي يستحق الفوز أن يتأهل، نأمل أن يكون ذلك من نصيبنا، لا يهم أي واحد من الفريقين، آمل أن نكون نحن يتعين على اللاعبين تقديم أداء مذهل للتغلب على مدريد، لقد لعبت 10 مرات في نصف النهائي وخسرت سبعة أعرف هذا الشعور وهذا ما حدث”.