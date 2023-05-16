تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة دار الرياض فى الخرطوم

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة دار الرياض في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب صحيفة السوداني السودانية، فقد تستمر انتهاكات الدعم السريع بمدينة بحري، حيث تم رصد انتهاك جديد من قبل ميليشيات الدعم السريع .

وبعد مرور شهر من الأحداث في السودان، يواصل الشعب السوداني معاناته بشدة نتيجة حرب بين قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وقوات الجيش السوداني بقيادة البرهان، وتتساقط النيران في كل مكان بالعاصمة الخرطوم، وأصبح الكثير من المواطنين بلا مأوى نتيجة للأحداث، وفي وضع وصف بأنه الأصعب عالميًا، بل أصعب من الوضع الإنساني في أوكرانيا التي تعاني الحرب منذ أكثر من عام.



مسار إرهابي واقتحام السفارات

ووفقًا لتصريحات الجيش السوداني، ما زالت الميليشيا المتمردة مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الإرهابي، حيث اقتحمت، أمس، مقرات سفارة المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جنوب السودان، والصومال، ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقاموا بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية.

وأضاف الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع تواصل تعدياتها على الطائفة القبطية، حيث قاموا بإجبار خدام مطرانية الخرطوم على الهروب من مبنى المطرانية بسبب مضايقاتهم المستمرة لخدام الدير، وسرقة الأموال والمقتنيات الثمينة الموجودة بالمكان، ومحاولاتهم للتعرض للراهبات.

وتابع البيان، أن الميليشيا المتمردة هجمت على مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وحرقوا قسم الشرطة ومباني المحكمة وجهاز المخابرات العامة ورئاسة المحلية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين وخطف عدد منهم ونهب عدد من السيارات الحكومية والمدنية، كما دعا الجيش السوداني بتفادي أماكن تجمعات الميليشيا المتمردة، والحرص على تجنب مواقع الاشتباكات، وتجنب لمس أي أجسام غريبة لحين التعامل معها بواسطة المختصين.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع عدد القتلى والمصابين جراء الاشتباكات الحالية فى السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلي 822 قتيلًا، منذ بداية الاشتباكات، بجانب آلاف المصابين، وذلك وفقًا لما أعلنته نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.