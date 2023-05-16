السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحداد يتاجر بالمخدرات وحيازة سلاح بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، والمستشار محمد عبد المعز، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحداد لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة "هيروين" بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27171 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3620 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "بدوى ا ع"، 47 سنة، حداد، مقيم دائرة مركز طوخ القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث، بورود معلومات مفادها قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده وأبصروا المتهم بالطريق العام جالساً على دراجة نارية بدون لوحات معدنية محرزاً بیده سلاح ناري فرد خرطوش وبحوزته حقيبة جلدية، فتم ضبطه وما يحرز وتبين أنه سلاح ناري "فرد خرطوش" بداخله طلقة لذات العيار، وبتفتيش الحقيبة حوزته عثر بها على كيس بلاستيكى أسود اللون يحوى 161 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، وكذا كيس آخر بداخله قطعة متحجرة بيج اللون لذات الجوهر المخدر، وميزان حساس، وبتفتيشه عثر حوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته وإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول والدراجة النارية لتسهيلها، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.