مقرر الشباب بالحوار الوطني: مهام وحدات التضامن غير متوافقة مع أعداد العاملين بها

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن هناك عجز ملحوظ في أعداد العاملين داخل وحدات التضامن الاجتماعي، لذا فإن مهام وحدات التضامن الاجتماعي غير متوافقة على الإطلاق مع أعداد العاملين بها.

العمل الأهلي التنموي

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، خلال كلمته بالجلسة الاقتصادية للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في دعم 600 ألف مستفيد خلال الـ6 أشهر الماضية، وهذا أمر عظيم لكن مازال هناك فجوة كبيرة بهذا القطاع.

القوة الشبابية المصرية

وأضاف أن شباب الجامعة أثناء الجلسات النقاشية التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب أكدوا أنهم على أتم استعداد لمساعدة وزارة التضامن في اتمام مهامها، لذا يجب على الوزارة الاستفادة من هذه القوة الشبابية.

وعبر:" يجب أن توجه التوصيات المتفق عليها في الحوار الوطني مباشرة للسلطة التنفيذية والتشريعية حتى تكون التوصيات قابلة للتنفيذ".