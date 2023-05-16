وزير الخارجية يتوجه إلى جدة للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى جدة، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة 19 الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سوف يشارك، غدًا، في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلاً عن مشاركة شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة.

وأضاف السفير أبوزيد أن القمة العربية المقبلة تنعقد في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، والتي فاقم منها الوضع الدولي المتأزم الراهن، وهو ما يستدعي استمرار الدول العربية في الاضطلاع بدورها القيادي في التعامل مع أزمات المنطقة، أملاً في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية.