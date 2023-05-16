بسبب استغلال الأطفال.. حبس المتهمين بالاتجار في البشر بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، بحبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في البشر، من خلال استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، ثم الاستيلاء علي أموالهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم “الاتجار في البشر، وحيازة أسلحة نارية، وترويع الاطفال وتعذيبهم”.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما "2 سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما) وبصحبتهما 5 من الأطفال الأحداث.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.