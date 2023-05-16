الحياة تعود إلى "كان".. هل تتأثر انطلاقة المهرجان الأشهر عالميًا بالاحتجاجات الفرنسية؟

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الحياة عات إلى السجادة الحمراء الشهيرة في مدينة “كان” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مع انطلاق المهرجان الأشهر حول العالم في نسخته الـ76، مع العرض الأول لفيلم لويس الخامس عشر "جين دو باري" مع جوني ديب.

الاضطرابات تهدد نجاح مهرجان كان

وتابعت في تقرير لها، أن مهرجان هذا العام يعد بتقديم وجبة دسمة للمشاهد والفضائح والسينما على مدار الـ12 يومًا المقبلة، ولكن المهرجان يبدو غير منظم على خلفية الاضطرابات العمالية التي تضرب فرنسا على مدار الأشهر الأخيرة بسبب التغييرات في نظام المعاشات التقاعدية.

أبرز الحاضرين لمهرجان كان الـ76

وأشارت الوكالة إلى أن مهرجان "كان" يستقبل على مدار الـ10 أيام المقبلة، كلا من بورتمان وليوناردو دي كابريو وكيت بلانشيت وشون بن وأليسيا فيكاندر ويكند وسكارليت جوهانسون.

وتشمل الاحتفالات يوم الثلاثاء حفل افتتاح، حيث سيحصل مايكل دوجلاس على السعفة الذهبية الفخرية، كما سيتم تقديم لجنة التحكيم التي ستقرر الجائزة الكبرى للمهرجان، السعفة الذهبية.

وأوضحت الوكالة، أن نسخة المهرجان الحالية تأتي مع لجنة تحكيم برئاسة صانع الأفلام السويدي روبن أوستلوند، الحائز على جائزة السعفة مرتين والذي فاز العام الماضي عن الفيلم الاجتماعي الساخر "مثلث الحزن"، وتضم لجنة التحكيم بري لارسون، وبول دانو، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، والمخرج الأرجنتيني داميان زيفرو، والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، والمخرجة المغربية مريم تورزاني، والمخرج الزامبي الويلزي رونجانو نيوني.

وأشارت إلى أن اختيار عرض ليلة الافتتاح قد أثار بعض الجدل، وهي فيلم "جين دو باري"، من إخراج الممثل والمخرج الفرنسي Maïwenn وشارك في بطولته جوني ديب في دور لويس الخامس عشر. إنه أول فيلم جديد لديب منذ محاكمته العام الماضي مع زوجته السابقة أمبر هيرد.

وفي تصريحات للصحافة، أمس الإثنين، دافع تييري فريمو، مخرج الحفل، عن هذا الاختيار، قائلاً إن ديب استثنائي في الفيلم ولم يول أي اهتمام للمحاكمة.