الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل لجنة القوى العاملة بـ "النواب" لتفقد مصنع الغزل والنسيج

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في إطار زيارتهم للمحافظة لتفقد مصنع الغزل والنسيج بالمنصورة وعدد المدارس المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج ومراكز التدريب الخاصة بالقوى العاملة.
 

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واستقبل كلا من النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب ايهاب منصور والنائبة سولاف درويش وكلاء اللجنة، والنائب عبدالفتاح يحيي والنائبة احسان شوقي والنائبة ولاء التمامي أعضاء اللجنة، وعدد من المساعدين للجنة ، جاء ذلك بحضور النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب ، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوي العاملة.
وأشار  المحافظ  إلى أن هناك تعاون مشترك بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة واللجان النوعية بالبرلمان لوضع حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجه المواطنين والمؤسسات الخدمية والإنتاجية.

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وأكد  ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة غير المنتظمة من خلال تسجيلهم ومنحهم وثيقة التأمين والتي تضمن لهم الحق في الرعاية الصحية وكافة الحقوق المتعلقه بهم.
 كما أشار المحافظ، إلى أننا نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة لحل مشاكل المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ونحن مؤتمنين علي مصالح المواطنين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية لجنة القوى العاملة مصنع

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