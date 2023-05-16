الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير معهد جوته بالإسكندرية: "يوم أوروبا" احتفال سنوي للسلام والوحدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت مدير معهد جوته في الإسكندرية، زابينه ارينفاين، إن المعهد شارك في الاحتفال بشهر أوروبا من خلال عرض الأفلام في إطار دورة "المدن"، مؤكدة أهمية هذا الاحتفال من خلال عرض الفنون والثقافة المميزة والمتنوعة، نظرا لدورها في تحقيق التقارب الحضاري والفكري.

وأضافت مدير معهد جوته، في تصريحات الثلاثاء، أن الاحتفال "بيوم أوروبا"، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوروبا، مشيرة إلى حرص المعهد علي تقديم كل ما هو مميز للجمهور، وبما يعزز من الإبداع والحركة الفكرية والثقافية.

وأوضحت أن المعهد عرض فيلم "بناء المستقبل" كجزء من احتفالات شهر الاتحاد الأوروبي، وتناول الفيلم ما يرتبط بالإنسان ومجريات الحياة اليومية، مضيفة أن المعهد ينظم العديد من الفعاليات التي تقدم الفنون والثقافة الممتعة للجمهور.

كان كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة افتتح يوم 10 مايو الجاري أول أيام عرض لسلسلة أفلام "أوروبا الخضراء" كجزء من احتفالات شهر الاتحاد الأوروبي بمصر، بحضور سفير فرنسا وممثلو سفارات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأوضح عرض سلسلة الأفلام سيستمر حتى يوم 29 مايو في الإسكندرية.

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