الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى وعبدالله شاهد يشيدان بالعلاقات التاريخية بين مصر والمالديف

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالديفي

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أشادا بالعلاقات التاريخية المتميّزة بين البلدين، والتي كان من أبرز مظاهرها أن مصر كانت أول دولة إفريقية وعربية تعترف بجمهورية المالديف وتقيم معها علاقات دبلوماسية في عام 1969.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة واستمرار التعاون بينهما، لا سيما وأن البلدين يحتفلان العام المقبل 2024 بمرور 55 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

شكرى وزير الخارجية المالديف مصر العلاقات التاريخية

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