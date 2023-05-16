الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل مستقبل وطن: مصر تمتلك إمكانات كبيرة لجذب المزيد من الحركة السياحية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت النائبة أماني إميل، ممثل حزب مستقبل وطن، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لجذب المزيد من الحركة السياحية، موضحة زيادة أعداد السياح الملحوظة خلال الفترة الماضية.

وقالت “إميل”، خلال جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إن الدولة نجحت في استعادة السياحة مكانتها عالميًا بعد سنوات من الإنجازات والإصلاحات في القطاع، حيث وضعت الحكومة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع الذي يشمل الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والتروّيج والتنشيط، ودعم البنية التحتية، والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، تماشيًا مع الاستراتيجية التي أعلنتها القيادة السياسية للوصول إلى 30 مليون سائح في 2030.

وأضافت، كما نجحت مصر في زيادة الأعداد السياحية من 9 ملايين سائح عام 2022 إلى 12 مليون سائح عام 2023 حتى الآن، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات سياحية بارزة مثل العلمين والجلالة والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الكباش بالأقصر، وهي مشروعات ساهمت في الترويج للتراث الثقافي والتاريخ المصري وإعادة صياغة الخريطة السياحية.

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