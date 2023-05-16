الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى عامه الـ83.. كيف يقضى الزعيم عادل إمام يوم عيد ميلاده؟

عادل امام
عادل امام

يحتفل غدًا الـ17 من مايو الجاري، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، وذلك في إطار من البهجة برفقة أفراد أسرته.

وتواصلت «الدستور» مع شقيقه المنتج عصام إمام، الذي أكد أن الزعيم بصحة جيدة ويعيش أيامه الحالية برفقة أبنائه وأحفاده، وهو من يحتفل معهم بعيد ميلاده، دون أي أجواء أخرى.

وعن حالته الصحية قال عصام، إن الزعيم بصحة جيدة وحياته طبيعية للغاية وسط أفراد أسرته ومحبيه من العائلة التي يستمتع للغاية بالتواجد معهم هذه الفترة.

 بدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسلا إذاعيا مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

اشتهر عادل إمام بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968).

ولد عادل إمام في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، لكنه تعود أصول العائلة إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والده هو محمد إمام، كان متديناً، عمل كـ«شاويش» في الشرطة، كان قد توفي والده عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر. لدى عادل إمام شقيق وشقيقتان، شقيقه هو المنتج عصام إمام، وشقيقتيه إيمان ومنى، كما أن الفنان الراحل مصطفى متولي هو صهره، فهو متزوج من شقيقته إيمان إمام.

الزعيم عادل إمام إمام عادل امام عام عادل إما

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