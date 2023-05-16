ألحان تقال في الكنائس وقت زيارات البابا تواضروس

يستكمل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

وقال المرتل معطي عبد المسيح، المرتل الكنسي وأستاذ مادة الألحان والمزامير، في تصريح خاص إن استقبال البابا له طقس داخل الكنيسة ولا يجرى الأمر بشكل عشوائي أو كاستقبال أي فرد آخر، فهناك على سبيل المثال لحن فالوجي مينوس الذي يقال في أحد الشعانين وهو أحد الألحان التي تستخدمها الكنيسة في استقبال البابا وهو يقول: “مبارك الآتي باسم الرب، وأيضا باسم الرب... هوشعنا لابن داود وأيضا لابن داود... هوشعنا في الأعالي وأيضا في الأعالي... هوشعنا لملك إسرائيل وأيضا لملك إسرائيل... فلنرتل قائلين: هللويا هللويا هللويا المجد هو لإلهنا. وأيضا المجد هو لإلهنا”.

كما تستخدم الكنيسة لحنا آخرا وهو لحن ابؤرور الفرايحي وهو أشهر الألحان التي تقال أثناء لحظة دخول البابا للكنيسة وهو يقول: “يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا... فرق أعداء الكنيسة وحصنا فلا تتزعزع إلى الأبد... عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس... ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفى أمراض نفوسنا وأجسادنا... نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا”.

لحن اكسمارؤوت اليثوس أيضا يقال طوال السنة في استقبالات البابا بصفته الأصغر حجما وهو يقول: “مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. ارحمنا”.