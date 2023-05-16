الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ألحان تقال في الكنائس وقت زيارات البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يستكمل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

وقال المرتل معطي عبد المسيح، المرتل الكنسي وأستاذ مادة الألحان والمزامير، في تصريح خاص إن استقبال البابا له طقس داخل الكنيسة ولا يجرى الأمر بشكل عشوائي أو كاستقبال أي فرد آخر، فهناك على سبيل المثال لحن فالوجي مينوس الذي يقال في أحد الشعانين وهو أحد الألحان التي تستخدمها الكنيسة في استقبال البابا وهو يقول: “مبارك الآتي باسم الرب، وأيضا باسم الرب... هوشعنا لابن داود وأيضا لابن داود... هوشعنا في الأعالي وأيضا في الأعالي... هوشعنا لملك إسرائيل وأيضا لملك إسرائيل... فلنرتل قائلين: هللويا هللويا هللويا المجد هو لإلهنا. وأيضا المجد هو لإلهنا”.

كما تستخدم الكنيسة لحنا آخرا وهو لحن ابؤرور الفرايحي وهو أشهر الألحان التي تقال أثناء لحظة دخول البابا للكنيسة وهو يقول: “يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا...  فرق أعداء الكنيسة وحصنا فلا تتزعزع إلى الأبد...  عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس...  ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفى أمراض نفوسنا وأجسادنا...  نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا”.

لحن اكسمارؤوت اليثوس أيضا يقال طوال السنة في استقبالات البابا بصفته الأصغر حجما وهو يقول: “مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. ارحمنا”.

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

الرئيس السيسى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات يروج 7 أصناف ببورسعيد

محافظ دمياط تفتتح مدرسة تمريض احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

مدير "أشتوم الجميل": المحمية بنك للتنوع البيولوجي والجينات الوراثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"