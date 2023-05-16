الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة حزب الدستور: نظام الحماية الاجتماعية بمصر يدعم الغذاء والأشغال العامة

جريدة الدستور

قالت إكرام الجزار ممثلة حزب الدستور، إن نظام الحماية الاجتماعية القائم في مصر يعمل على دعم الغذاء والأشغال العامة والدعم النقدي والتغذية المدرسية ودعم الطاقة وغيرها من الأمور، وكل ذلك لا يصب في صالح الطبقة الفقيرة.

وأضافت "الجزار" خلال كلمتها بجلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بـ "الحوار الوطني"، اليوم، أنه بالرغم من تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر التي أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي يعاني منها المجتمع المصري، إلا أن برامج الحماية بكافة أشكالها تعالج العرض دون المرض.

ونوهت ممثلة حزب الدستور، بأن برامج الحماية الاجتماعية في مصر لا تخرج الفقراء من تحت خط الفقر، وذلك يحتاج إلى برامج تمكين للفقراء ودمجهم في العملية الإنتاجية، لتساعد على التخفيف من وطأة الفقر، ومساعدة الأسر الفقيرة على تحمل جزء من تكاليف المعيشة المتزايدة.

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