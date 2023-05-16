الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حزب العدل: العدالة الاجتماعية تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي

أحمد الغنام ممثل
أحمد الغنام ممثل حزب العدل في الحوار الوطني

قال أحمد الغنام ممثل حزب العدل في الحوار الوطني، إن العدالة الاجتماعية تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود، العدالة لا تكتفي بتقديم الاعانات فقط ولكن من خلال بناء شبكة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية بالرغم من كثرة برامج الحكومة إلا انها لا تناسب نسبة التضخم.

وشدد خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الثلاثاء، على أهمية أن تكون برامج الحماية الاجتماعية نافعة للأفراد من خلال اكسابهم مهارات وقدرات دائمة، لافتا إلا أنه لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالفئات المستهدفة من عدد من المبادرات مبادرة “بر امان” للصيادين والتي تفتقد لوجود قاعدة بيانات عنهم مما يفتح الباب امام الفساد، كذالك في قروض الزواج من بنك ناصر.

ومن جانبها، قالت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، رداً على ممثل حزب العدل بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للصيادين المستفيدين، أن المبادرة اطلقت بالتعاون مع جهاز الثروة السمكية وهو من يكون لديه قاعدة البيانات، مؤكدة انه على مدار سنة من تطبيق المبادرة تم عمل قاعدة بيانات لمن حصل على المبادرة، ولا بد أن يحصل على ترخيص للصيد ورخصة سارية حتى يتمكن من الاستفادة من المبادرة.

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