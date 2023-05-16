نصائح للعناية بالبشرة.. 10 طرق لاستخدام الصبار خلال أشهر الصيف

يتم استخدام الصبار لعدة قرون في الطب التقليدي حيث يُعتقد أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة بينما يستخدم جل الصبار غالبًا موضعياً لتهدئة حروق الشمس والحروق الطفيفة وتهيج الجلد والجروح بصرف النظر عن وجوده في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة المستحضرات لتأثيرها المرطب والمهدئ على البشرة.

ويعتبر الصبار عنصر شائع في مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل بسبب خصائصه المرطبة والمهدئة والمبردة وغالبًا ما يستخدم في المرطبات والمستحضرات وواقيات الشمس ومنتجات العناية بالشعر لتعزيز الترطيب وتخفيف تهيج الجلد.

ووفقًا لتقرير تم نشره عبر موقع hindustantimes هناك 5 طرق مثيرة للاهتمام لإضافة الصبار إلى روتينك الصيفي للعناية بالبشرة.

الألوفيرا كمقشر للبشرة:

يعمل الصبار كمقشر ممتاز. عند استخدامه في المقشر ، فإنه يزيل الأوساخ والشوائب وخلايا الجلد الميتة والتالفة التي تشكل طبقة سميكة على وجهك وبالتالي تسد المسام مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور، هذه الطبقة تجعل البشرة تبدو داكنة وباهتة ، وتفتقر إلى لمعانها الطبيعي.

كمقشر ، فإنه يسمح للبقع الداكنة والندوب أن تصبح أفتح لونًا وتتلاشى في النهاية مع مرور الوقت. يوصى بشدة بفرك الوجه مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر الصبار.

الصبار كقناع تبريد :

ستمنحك خصائص التبريد للصبار مظهرًا منعشًا ومنشطًا. يساعد في تلطيف البشرة المتهيجة التي تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية القاسية أو الطفح الجلدي. عند استخدامه في القناع ، فإنه يعزز الكولاجين ويرطب البشرة ويضيف نضارة إلى الوجه. يمكن أن يؤدي تطبيق قناع الصبار مرتين في الأسبوع إلى الحصول على أفضل النتائج.

الألوفيرا كمُحسِّن للون البشرة :

يُعرف الصبار بخصائصه في تفتيح البشرة. يحتوي على مركب طبيعي لإزالة التصبغ يعرف باسم الوين. يعمل هذا المركب بشكل فعال على تفتيح البقع والبقع الداكنة. يدمر خلايا الميلانين الموجودة ويمنع تكوين الميلانين في الجلد. عند استخدامه في كريم لمناطق مثل المرفقين واليدين ، حيث يصبح الجلد أغمق من المعتاد ، فإنه يعمل على تفتيح البشرة عن طريق تلاشي البقع الداكنة في النهاية. يمكن أن يؤدي استخدام كريم الكوع واليد مرتين يوميًا إلى الحصول على بشرة مشرقة.

الألوفيرا كمعزز للكولاجين :

يتمتع الصبار بقدرات تعزيز الكولاجين. لها جزيئات تعرف باسم ستيرول. تعزز هذه الستيرولات إنتاج الكولاجين الذي يساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. نتيجة لذلك ، تبدو التجاعيد والخطوط الدقيقة أقل وضوحًا. يمكن أن يؤدي وضع طبقة رقيقة من الكريم المملوء بالصبار ليلًا أو نهارًا إلى جعل البشرة رطبة.

الصبار كمرطب :

تعمل المرطبات الموجودة في الصبار على ربط الرطوبة بالجلد. يمكن أن يساعد استخدامه كمرطب في تحفيز ألياف الكولاجين والإيلاستين ، مما يعزز مرونة بشرتك. يمكن أن يؤدي استخدامه بسخاء على الجسم ، عند الحاجة ، إلى ترطيب البشرة وتغذيتها.

تجعل خصائص الألوفيرا متعددة الاستخدامات منه علاجًا طبيعيًا شائعًا للعناية بالبشرة والأمراض الطفيفة ومنتجات التجميل. ومع ذلك ، قد تختلف التجارب الفردية والحساسيات ، لذلك من الأفضل دائمًا توخي الحذر وطلب المشورة المهنية عند استخدام الصبار لأغراض محددة.