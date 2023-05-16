المشدد 6 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شاب ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ف.ت.ح»، اليوم، بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة عامل والشروع في قتل شاب في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من المجني عليه «ي.و.س»، مصاب بطعنات في جسده من المتهم «ف.ت.ح»، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق.

وكشف أمر الإحالة عن أن المجنى عليه حال تواجده أمام العقار فوجئ بالمتهم وأشهرا في وجهه سلاح أبيض (مطواه ) أحرزهما بدون مصوغ قانوني، وتعدى عليه بعدة ضربات أصابت عموم جسده محدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

ولم يكتف المتهم بذلك بل قاما بتكبيله وتكميمه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ النقدى وبعض المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق ولاذا بالفرار وتم ضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.