الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شاب ببولاق الدكرور

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ف.ت.ح»، اليوم، بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة عامل والشروع في قتل شاب في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من المجني عليه «ي.و.س»، مصاب بطعنات في جسده من المتهم «ف.ت.ح»، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق.

وكشف أمر الإحالة عن أن المجنى عليه حال تواجده أمام العقار فوجئ بالمتهم وأشهرا في وجهه سلاح أبيض (مطواه ) أحرزهما بدون مصوغ قانوني، وتعدى عليه بعدة ضربات أصابت عموم جسده محدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

ولم يكتف المتهم بذلك بل قاما بتكبيله وتكميمه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ النقدى وبعض المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق ولاذا بالفرار وتم ضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"