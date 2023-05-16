الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثلة كيان شباب مصر: يجب مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية

جريدة الدستور

أكدت فاطمة دياب، ممثلة كيان شباب مصر، ضرورة مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق.

وقالت ممثلة كيان شباب مصر، خلال مشاركتها في جلسة لجنة السياحة التابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه يجب مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق، مشيرة إلى أهمية التركيز على «السوشيال ميديا» في الحشد السياحي، والعمل على توفير شاشات في المطارات تستعرض المناطق الأثرية والسياحية.

كما أكدت ضرورة تسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة، إلى جانب أجندة موحدة للدراما المصرية للتروّيج للمناطق السياحية في الدولة.

وعن دور التعليم، نوهت بأهمية دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة الاهتمام بالحرف اليدوية، مطالبة بدعم الهوية المصرية السياحية في المطارات وغيرها.

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكي الغرب في حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"