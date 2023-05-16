ممثلة كيان شباب مصر: يجب مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية

أكدت فاطمة دياب، ممثلة كيان شباب مصر، ضرورة مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق.

وقالت ممثلة كيان شباب مصر، خلال مشاركتها في جلسة لجنة السياحة التابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه يجب مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق، مشيرة إلى أهمية التركيز على «السوشيال ميديا» في الحشد السياحي، والعمل على توفير شاشات في المطارات تستعرض المناطق الأثرية والسياحية.

كما أكدت ضرورة تسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة، إلى جانب أجندة موحدة للدراما المصرية للتروّيج للمناطق السياحية في الدولة.

وعن دور التعليم، نوهت بأهمية دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة الاهتمام بالحرف اليدوية، مطالبة بدعم الهوية المصرية السياحية في المطارات وغيرها.