الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة 3 سنوات بتهمة تعاطي الهيروين ببولاق الدكرور

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سيدة بالسجن 3سنوات وغرامة 10الف جنيه بتهمة تعاطيها المواد المخدرة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود أحداث القضية رقم 4125 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور عندما تم ضبط المتهمة في أثناء تعاطيها المواد المخدرة في أحد شوارع دائرة القسم.

وأفادت تحريات ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور بأنه أثناء المرور القول الأمني بنطاق دائرة القسم، لاحظ أفراد الأمن قيام إحدى السيدات بتعاطي المخدرات في الطريق العام.

وتبين أن المتهمة تدعى ف.ط.م، 32 سنة، وكانت ممسكة كيس أبيض شفاف اللون بلاستيكية وبتفتيشها جرى العثور على مخدر الهيروين وأنها كانت تقوم باستنشاق المخدر في الطريق العام.

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