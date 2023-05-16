الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل عامل بسبب خلافات مالية بالصف

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محسن حلمي، عاطلين «س. م،»و م. ح«بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل عامل، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة الصف.

وكانت النيابة العامة بالصف، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة «س..- 25 سنة»، والمتهم الثاني «م..- 27 سنة»، عاطل، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 4752 لسنة 2022 جنايات الصف والمقيدة برقم 1676 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان شرعا في قتل المجني عليه «أحمد. ر. م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، غثر خلاف بينهم، فعقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاح أبيض «مطواة»، وما أن ظفرا به حتي تعديا عليه بالضرب، حيث طعنه الأول بسلاح أبيض، محدثين إصابته؛ إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.

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