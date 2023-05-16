نائب وزير الاتصالات وقيادات البحر الأحمر يبحثان خطة التطوير المؤسسي الرقمي

استقبل اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، نيابة عن المحافظ اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور قيادات المحافظة، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب اللواء محمد البنداري، بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، ناقلا تحيات محافظ البحر الأحمر، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين، مشيرًا إلى التعاون مع الوزارة مستمر ومثمر حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة في يناير 2020 لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية.

وأكد أن خطة وجهود التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، والمساهمة في إنشاء وتطوير قواعد بيانات متكاملة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تهيئة المواطن رقميًا لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية، موضحًا أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في كل القطاعات الحكومية، وتوفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

وخلال اللقاء استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة البحر الأحمر في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التى تنفذها الدولة فى مجال التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمى للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يساهم فى بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية، وتأتي الورشة في إطار تهيئة محافظة البحر الأحمر لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة.

وجاءت الورشة بحضور مجموعة من القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وعدد من مديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة البحر الأحمر باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه. وأوضحت أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة البحر الأحمر تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذا المواطنين بالمحافظة، وفى هذا الإطار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن.

واختتمت الورشة بتسليم شهادات بعض برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمي. وتضمنت فعاليات الزيارة تفقد المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، لمتابعة الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لاستكمال استحداث الإدارة لضمان استدامة أعمالها وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة؛ ففى مجال رفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات تم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (294) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، التطوير المؤسسي لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، الإدارة الرقمية للمشروعات، المبادرة القومية المسئول الحكومي المحترف..).

وفي مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمى تفاعلى آمن منتج ومستدام وتحقيق الشمول المالى والرقمى والتمكين الاقتصادي للمواطنين بالمحافظة تم تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى لعدد (575) مواطنا من كافة الفئات المجتمعية، منها (المهارات الدولية، الأمن السيبراني، المهارات المكتبية المتقدمة، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..)، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.