ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية في بريطانيا.. والحكومة تفشل في إيجاد حلول

أظهرت أرقام جديدة أن الأساسيات الغذائية في محال البقالة بالمملكة المتحدة بما في ذلك اللحوم والزبادي والخضروات تضاعفت أسعارها منذ العام الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأسر البريطانية تواجه أزمات متعددة بسبب تضخم أسعار المواد الغذائية التي لا تزال عند مستويات عالية بشكل صادم، مع فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها.

تضخم قياسي وارتفاع كبير لأسعار السلع الغذائية الأساسية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تأتي قبل مؤتمر "Farm to Fork" الذي يعقد اليوم في داونينج ستريت، والذي يجمع ممثلي المزارعين وهيئات تجارة المواد الغذائية والتجزئة جنبًا إلى جنب مع رؤساء المتاجر الكبرى للحديث عن هدف الحكومة المتمثل في تعزيز التعاون عبر سلسلة التوريد، ومرونة القطاع الغذائي، بالرغم من الارتفاع المخيف لأسعار السلع الغذائية والتضخم الاقتصادي القياسي.

وتابعت أن أحدث الدراسات وجدت أن أكثر من 26 ألف سلعة غذائية ما بين أساسية وترفيهية ارتفعت أسعارها بجنون بما في ذلك الحليب والزبدة ومنتجات المخابز.

وأضافت أن معدلات التضخم تراجعت بشكل طفيف خلال العام الحالي من 17.2% في مارس إلى 17.7% في نهاية إبريل الماضي، وبالرغم من ذلك استمرت السلع الغذائية الأساسية الأخرى مثل اللحوم والأسماك والخضروات في الارتفاع شهرًا بعد شهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض السلع ارتفعت أسعارها لما يقرب من 93.8% عن العام الماضي، كما ارتفعت أسعار البصل وهو سلعة أساسية بنسبة 90.8% على مدار 12 شهرًا، كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك بنسبة 85.35%، وشملت الفئات الغذائية الأخرى التي استمر فيها التضخم في الارتفاع على أساس شهري العصير والشوكولاتة والماء والأسماك والوجبات الجاهزة المبردة والجبن، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية ذات الجودة المنخفضة والمتوسطة والتي يعتمد عليها ملايين من الأسر الفقيرة بنسبة 51.4%.

وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية دفع ملايين من الأسر للاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية، حيث ارتفعت ميزانية البقالة لأكثر من 25 بالمئة، ما يدل على مدى تضرر المتسوقين ذوي الدخل المنخفض بشدة من ارتفاع التضخم.

في غضون ذلك، لم تظهر السلع ذات العلامات التجارية العالية أي تغيير في مارس، حيث بقيت عند 13.8 في المائة أعلى من شهر إبريل الماضي، وهي السلع الفاخرة التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المرتفع.

انخفض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية العادية ذات العلامة التجارية الخاصة وتضخم أسعار المواد الغذائية التي تحمل العلامة التجارية الخاصة انخفاضًا طفيفًا.