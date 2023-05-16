حزب حقوق الإنسان: الشباب قوة جبارة يجب الاستعانة بها

أكد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان، أن برامج الحماية الاجتماعية حققت جزءا كبيرا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على أشكال التمييز، ولكن عشوائية السوق جعلت بعض التجار يرفعون الأسعار دون مبرر، مما عمل على إجهاض برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أن قوام الشباب 65 مليون نسمة من إجمالي تعداد مصر، وهذه قوة جبارة يجب الاستعانة بها، ويجب ربط التعليم الفني بسوق العمل، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإزالة المعوقات في البنوك والتسويق وغيرها لأنها تعتبر من روافد التنمية المستدامة، قائلاً: "من المفترض أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع".

وأكد: إذا اتجهنا لهذا الاتجاه ستتحقق العدالة الاجتماعية بجميع برامجها التي تتولاها الدولة ملموسة على أرض الواقع، لولا هناك بعض العشوائية في الأسواق.