الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاملين لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم «أ.خ» عامل، و«أ. أ»، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الحشيش بدائرة المركز، وترويج بضاعتهما على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

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