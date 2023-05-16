الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تقدم دورة تدريبية للغة الإشارة بحي النزهة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تقدم وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية، دورة تدريبية للغة الإشارة بحي النزهة للموظفين بالمركز التكنولوجى بحضور بعض من فريق العمل من مديرية التضامن الاجتماعي بالنزهة ومصر القديمة، والتي تختتم في ١٨ مايو.

قدمت التدريب شيري نبيل مديرة وحدة الصم وضعاف السمع وفريق عمل الوحدة سعياً لتحقيق التوافق والتكامل  لمحور رؤية مصر 2030 -الاجتماعى، وفى ضوء التواصل والتعاون وكسب الثقة بين موظفي المركز التكنولوجي و فئات المتعاملين بالمركز من الصم وضعاف السمع.

وقدم التدريب من فريق عمل الوحدة كل من حنان كامل وإيناس ممدوح ومريم مرزوق ونادية عزيز وهدي فاروق وإيڤون ناجح بواقع مدربتين لكل يوم من أيام التدريب.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

وتعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

2030 الاجتماعي والاقتصادي الاعتماد على الذات الأسقف التدريب المهني التضامن الاجتماعي الشئون الاجتماعية الفنون والثقافة الكنيسة الأسقفية

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