ممثل حزب الدستور: صناعة السياحة تمثل 12% من إجمالى الدخل القومى

قال معتز علي، ممثل حزب الدستور، إن صناعة السياحة تمثل 12% من إجمالي الدخل القومي، و19% من العملة الصعبة، و12% من العمالة المباشرة والقوى العاملة في مصر.

وأضاف علي، خلال كلمته بجلسة حول الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها بـ"الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء، أن توقعات مصر للسياحة في 2023 هي الوصول لـ13 مليون سائح، مقارنة ببعض الدول المنافسة في المنطقة التي تحقق 25 مليون سائح بسهولة، وتصل لـ30 مليون سائح.

وأوضح ممثل حزب الدستور، أن ترتيبنا في السياحة لا يناسب قدراتنا، وهذا يرجع إلى الطاقة الفندقية، حيث إنه لدينا 210 آلاف غرفة سياحية، ونطمح لـ300 ألف غرفة بحلول 2028، وهذا الرقم لا يساند الصناعة في تحقيق الأرقام المطلوبة.

ولفت ممثل حزب الدستور، إلى أن تمركز الغرف الفندقية موجود في بعض مناطق البحر الأحمر والقاهرة والأقصر وأسوان، منوهًا بأن هناك مدنا عديدة تحتاج إلى زيادة الغرف الفندقية بإدارة دولية، إضافة إلى أن مصر تفتقد الطيران المباشر إلى الدول المستهدفة، وإدارة الإنفاق الحكومي للترويج للسياحة.