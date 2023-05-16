الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ص.م" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه واحداث عاهة مستديمة له بعد مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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