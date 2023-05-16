الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عالم أزهري: جدية مناقشات الحوار الوطني خطوة على طريق بناء الجمهورية الجديدة

الشيخ أحمد تركي
الشيخ أحمد تركي

قال الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جلسات الحوار الوطني تميزت بالجدية حيث اجتمعت فيه العقول المصرية على مائدة واحدة، وسط أجواء نقاشية تمتعت بالشفافية في إشارة إلى مستقبل تلك الجلسات وما سيصدر عنها من توصيات تحول حياتنا إلى الأفضل في ظل الاتجاه القومي نحو بناء “الجمهورية الجديدة”.

وأضاف “تركي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني يجمع بين رؤى مختلفة تتحول الى خطة عمل ورؤية شامله تدعم الحكومة المصرية في مسارها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الخطاب الديني له دور كبير في تحفيز المواطنين على العمل والانتاج ونشر الفيم التي تمكن المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية

يأتي ذلك في ظل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور الاقتصادي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

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