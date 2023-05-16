السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ر.م.ع " عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو والحشيش بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو والحشيش بدائرة المركز وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو المخدر وقطع حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.