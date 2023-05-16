الكهرباء: نعمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية

ألقى الدكتور خالد محمد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات التوزيع، نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة افتتاحية في مؤتمر مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS-Egypt2023).

وأعرب فيها عن سعادته بمشاركة الحضور الكريم في افتتاح المؤتمر والمعرض، الذي يسلط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبراني في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجميع أنحاء العالم. وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن السيبراني كقوة دفاعية هامة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية ومواجهة المخاطر السيبرانية.

وألقى الدكتور أحمد الدستاوي الضوء على مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. فعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلة سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت، كسابق عهدها، تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص ومُكتسبات على أرض الواقع.

وكان من أهم ثمار أعمال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة الماضية، القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية. حيث تمت إضافة ما يزيد على 30 جيجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية.

ويعمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، وتحويلها إلى شبكات ذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة. حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ومنها على سبيل المثال:

أولاً: إنشاء وتطوير تحكمات شركات التوزيع:

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً بتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية حيث تم وضع خطة لإنشاء وتطوير عدد (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء خلال خمس سنوات على عدة مراحل موزعة جغرافياً على سائر أنحاء الجمهورية والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها، وتم التأكيد على استخدام أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة والاتصالات.

ثانياً: مشروعات (العدادات الذكية – العدادات مسبقة الدفع مزودة بوسيلة اتصال):

تم الانتهاء من تنفذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع، بالإضافة إلى أنه سيتم تركيب حوالى مليون عداد ذكى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية فى الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين بعدد حوالى 530 ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية.

كما يجرى حاليا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في أعمال الاختبارات الأمنية المتعلقة بإنترنت الأشياء لاستخراج شهادات معتمدة على أحدث المواصفات العالمية.

وتطوير أنظمة العدادات مسبقة الدفع مزودة بوسيلة اتصال وتأمينها بأحدث أنظمة التأمين من خلال عمل مواصفة موحدة بأحدث تصميم ووسائل اتصال وعمل أنظمة موحدة للشحن والفوترة بالتعاون مع شركات وطنية متخصصة .

ثالثا: مشروع تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)

تم وضع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف المصري، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتها وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

رابعا: مشروع تكويد مهمات الشبكة لشركات توزيع الكهرباء

يقوم قطاع الكهرباء حالياً بمشروع حصر وتكويد جميع مهمات الشبكة على الجهدين المتوسط والمنخفض مما يساعد في:

· إدارة أصول الشركات بشكل أفضل

· رقمنة وتسجيل جميع المهمات داخل قواعد بيانات

· رفع إحداثيات المهمات وربطها بقاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافي

ويتم التواصل حالياً مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تطوير هذه المنظومة وتوفير الرخص اللازمة للتشغيل.

خامسا: توحيد قواعد البيانات:

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركي الكهرباء والربط المكاني للمشتركين على خرائط المناطق واليوميات لتكون جزء من منظومة التحول الرقمي للدولة.

سادساً: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومراكز الخدمة:

تمت إتاحة قنوات متعددة مثل مراكز الخدمة، الخط الساخن، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، التطبيقات الإلكترونية لتوفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية:

حيث تمت الاستعانة بأكثر من مكتب استشاري وطني لتطوير مراكز الخدمة والخدمات المقدمة وإرساء معايير الجودة الشاملة والتحسين المستمر وتم اعداد مواصفة قياسية بمعايير خاصة بمراكز خدمة العملاء للتطوير تطويراً شاملاً الجانب التكنولوجي والبشرى والمدني بهوية بصرية موحدة، وكذلك الاستعانة بالأكاديمية البحرية لتدريب عدد كبير من العاملين بصالات خدمة العملاء، كما تم إعداد خطة لتدريب كافة العاملين بمراكز الخدمة والانتهاء منها خلال العام 2025 وقد تم تدريب عدد 2500 موظف حتى الآن.

تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الإنترنت، حيث تمت إتاحة عدد 25 خدمة ليتمكن من خلالها المواطن تقديم طلب الحصول على الخدمة وكذلك متابعة حالة الطلب في كافة مراحله كما تمكنه أيضا من سداد الرسوم وقيمة المقايسات من خلال طرق السداد الإلكتروني ووصلت عدد الطلبات المقدمة للخدمات على المنصة الموحدة 3.6 مليون طلب منذ إطلاقها في نهاية 2020 وعدد القائمين بتحميل التطبيقات على الهواتف الذكية حوالى 300 الف مواطن.

تمت إتاحة عدد 5 خدمات على منصة مصر الرقمية وجار إتاحة عدد 11 خدمة أخرى على منصة مصر الرقمية بنهاية يوليو 2023 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تمت إتاحة قنوات اتصال منتشرة على مستوى الجمهورية (سيارات خدمة متنقلة) لتكون مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية ومن خلالها يتم تقديم خدمات الكهرباء لكافة المواطنين في المناطق النائية والبعيدة.

إطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء:

تطبيق طوارئ الكهرباء لتقدم بلاغات انقطاع التيار الكهربائي بسهولة وسرعة وجار ربطه مع نظام الطوارئ المركزي بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضاء جميع عملاء القطاع مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتداولة عليها.

في إطار سعى الحكومة بخطوات جادة نحو إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ في ﻛﻞ جهة بصفة خاصة.

ولما كان هذا التحول الرقمي يتطلب إنسيابية المعلومات، والذى يستوجب المحافظة على تأمين البيانات والمعلومات حيث يعد الأمن الـسيبراني جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والأمن القومي للدولة مما جعل قطاع الكهرباء يتسابق في تطوير البنية التحتية الخاصة به في التحول الي الشبكات الذكية.

ورغبة من وزارة الكهرباء في مواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية لها ولجهاتها وشركاتها التابعة في كافة عمليات تامين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فقد قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات منها:

· إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني للتنبؤ بالمخاطر وصياغة الأطر التنظيمية لحماية البيانات والأصول الرقمية وإصدار تحذيرات مبكرة عن انتشار أي برمجيات خبيثة أو هجمات وكذلك توفير خدمات التحقيق الجنائي الرقمي وبرامج رفع التوعية وتحديث أجهزة الحماية التي تجعل من موظفي قطاع الكهرباء قادرين علي التصدي للهجمات الإلكترونية.

· جار الإعداد لإنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني للعدادات الذكية بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

· تطوير العدادات مسبقة الدفع بتزويدها بوسيلة اتصال وتأمينها بأحدث انظمة التأمين بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة.

· عمل نظام موحد لتأمين الشحن والفوترة.

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة لحماية البنية التحتية الحرجة تتمثل في الآتى:

•اكتشاف الثغرات السيبرانية من خلال فحص العناوين الإلكترونية بها دورياً.

•الحماية ضد هجمات الحرمان من الخدمة وهجمات تطبيقات الويب.

•مكافحة الهجمات السيبرانية بالأنظمة اللاسلكية بالإضافة الى إنترنت الأشياء.

• بناء حائط صد قوي ضد محاولات الانتهاكات المستمرة، وساهم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير عدد (5) غرف عمليات تابعة لشركات (القناة – مصر العليا ) لتوزيع الكهرباء وتجهيزها بأجهزة ومعدات الاتصالات الحديثة الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بكل من محافظات (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر) وتجهيز أطقم طوارئ الكهرباء الميدانية مزودة بأجهزة اتصالات تعمل بالجيل الرابع لتحقيق الاتصالات الضوئية والمرئية والتتبع الآلي للأفراد وذلك بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.