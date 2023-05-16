إمام عاشور فى تدريبات الزمالك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة

حرص إمام عاشور، لاعب وسط مييتيلاند الدنماركي، على التواجد في نادي الزمالك اليوم، وحضور تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة أسوان.

وحظى "عاشور" بترحاب شديد من جميع زملائه فى الفريق.

وشهدت تدريبات الفريق، مشاركة محمد صلاح و أحمد رفاعي ثنائي فريق 2003، استعدادًا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع الفريق الأول.

ويجيد محمد صلاح اللعب في مركز المهاجم والجناح الهجومي، بينما يلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع .

وأشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أكثر من لاعب من فريق 2003 خلال الفترة الأخيرة في التدريبات وهم: عبدالله محمد ومحيي جمعة و أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم إيشو، بجانب الثنائي الذي تم تصعيده اليوم، محمد صلاح وأحمد رفاعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.