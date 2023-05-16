الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور فى تدريبات الزمالك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة

امام عاشور
امام عاشور

حرص إمام عاشور، لاعب وسط مييتيلاند الدنماركي، على التواجد في نادي الزمالك اليوم، وحضور تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة أسوان.

وحظى "عاشور" بترحاب شديد من جميع زملائه فى الفريق.

وشهدت تدريبات الفريق، مشاركة محمد صلاح و أحمد رفاعي ثنائي فريق 2003، استعدادًا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بناء على  قرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع الفريق الأول.

ويجيد محمد صلاح اللعب في مركز المهاجم والجناح الهجومي، بينما يلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع .

وأشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أكثر من لاعب من فريق 2003 خلال الفترة الأخيرة في التدريبات وهم: عبدالله محمد ومحيي جمعة و أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم إيشو، بجانب الثنائي الذي تم تصعيده اليوم، محمد صلاح وأحمد رفاعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد عبد الرحيم إيشو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوري مشاركة محمد صلاح أحمد رفاعي أسوان

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"