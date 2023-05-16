الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 40 ألف طن قمح للشون والصوامع بسوهاج حتى الآن

قمح
قمح

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 40 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

وأصدر المحافظ توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات، تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الإردب هذا العام 1500 جنيه.

من ناحية ءأخرى، تفقد اللواء طارق الفقي، اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة "صلاح سالم الإعدادية بنين" بمدينة سوهاج، والتي تضم 20 لجنة وعدد 395 طالبا، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية .

وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي "العلوم، والتربية الدينية"، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 86350 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج السبت 13 مايو، وتنتهي الخميس الموافق 18 مايو الجاري.

الأقماح المحلية الجهات المعنية الشون والصوامع اللجنة المشكلة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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