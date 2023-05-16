الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو صدقى: عدم وضع السياحة ضمن أولويات التنمية أزمة

النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى

أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، وعضو حزب حماة الوطن، أن هناك العديد من المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع السياحة في مصر.

وقال "صدقي" خلال الجلسة النقاشية للجنة السياحة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: "من أهم هذه المشكلات هي النظرة لقطاع السياحة على أنه قطاع خدمي فقط"، موضحاً أن التعريف الصحيح للسياحة هو “أن السياحة صناعة سلعية خدمية تصديرية تباع للداخل أي أن جميع المنتجات الصناعية المصرية تصدر في الداخل عن طريق السياحة”.

وأكد أنه يجب فصل الملكية عن الإدارة لإتاحة الاستثمار بإريحية، وهناك مشكلة في عدم دراسة الأنماط السياحية، بجانب أزمة أخرى تكمن في عدم وضع السياحة ضمن أولويات التنمية.

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