ممثلة حزب الدستور تقترح توجيه جانب من مقدمات الدعم نحو السلع الاستراتيجية

قالت ريهام الجزار ممثلة حزب الدستور، يشتمل نظام الحماية الاجتماعية القائم في مصر على دعم الغذاء والتغذية المدرسية ودعم الطاقة وغيرها من الأمور، وكل ذلك لا يصب في صالح الطبقة الفقيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتي تناقش "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، مضيفة أن برامج الحماية الاجتماعية تعالج العرض دون المرض بمعني أنها لا تخرج الفقراء من فقرهم، ولكنها فقط تساعدهم على تحمل جزء من تلك الأعباء.

وأوضحت ممثلة حزب الدستور، أن التطوير مهم في ظل الأزمات التي يعاني منها المجتمع المصري، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين، واقترحت توجيه جانب من مقدمات الدعم نحو السلع الاستراتيجية، والتوجه نحو خفض إنتاج الخبز المدعم، وخفض الاعتماد على الخبز كغذاء رئيس واستعادة الأرز كغذاء.

كما اقترحت ضرورة القضاء على كل أشكال التمييز على العاملين في كل القطاعات المختلفة، وتفعيل النص الدستورى بإنشاء الهيئة المستقلة لإدارة أموال أصحاب المعاشات، وتعديل قانون التأمينات والمعاشات.