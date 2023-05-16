قفزة كبيرة فى التبادل التجارى بين مصر وألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، عددًا من اللقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022، وأحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي، والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.

وقال الوزير، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ عام 2022 نحو 5,5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الألمانية تخطت ولأول مرة حاجز المليار يورو العام الماضي، كما واصلت ارتفاعها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، حيث بلغت 260 مليون يورو، محققةً نسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح "سمير"، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢٤%، حيث بلغت ٥ مليارات و٦٧٠ مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية ٢ مليار و٦٧٨ مليون دولار، مقابل مليار و٩٩٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١، بنسبة ارتفاع بلغت 34%.

ولفت إلى أن الواردات السلعية المصرية من السعودية ارتفعت بنسبة ١٦%، حيث بلغت ٢ مليار و٩٩٣ مليون دولار عام ٢٠٢٢، مقارنة بنحو ٢ مليار و٥٧٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 4.5 مليار يورو خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 2 مليار و930 مليون يورو، منها مليار و250 مليون يورو صادرات سلعية.

وأشار إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا، حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية بنسبة 136% بنهاية عام 2022، حيث بلغت 2.16 مليار يورو مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021، في حين سجلت الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسية عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 54% بقيمة 1.163 مليار يورو، مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021، وهو ما أسهم في خفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 الى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.

وأضاف الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 19.7% حيث بلغت 2.06 مليار يورو مقابل 1.72 مليار يورو عام 2021، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق اليونانية حققت عام 2022 نمواً غير مسبوق بنسبة 30%، حيث بلغت 1.67 مليار يورو مقارنة بنحو 1.28 مليار يورو عام 2021، الأمر الذي أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري لصالح مصر بنسبة 51% حيث بلغ 1.28 مليار يورو عام 2022 مقابل 847 مليون يورو عام 2021.

واستعرض أحدث تقرير حول حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن، حيث أشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022، بنسبة زيادة 83%، حيث بلغت مليارا و686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

ولفت إلى أن مصر حققت لأول مرة فائضا في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022 مقارنة بعجز مزمن في الميزان التجاري معها خلال السنوات الماضية منتهية بعجز قيمته 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

كما شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% حيث بلغت مليارا و404 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بنحو 907 ملايين جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2021.